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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:26
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde Cevdet Karaman'ın (75) kullandığı 55 RT 513 plakalı otomobille, Hüseyin Beyru (38) yönetimindeki 57 AJ 644 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Hasan Beyru (35) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cevdet Karaman'ın ehliyetinin olmadığı belirtildi.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:26
  1. 3 Yaralı
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