Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Mehmet İhsan Alver (63) idaresindeki 06 AL 1544 plakalı otomobil ile Ali Osman Çörtük yönetimindeki 55 GY 983 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Ali Osman Çörtük ile Vahide Çörtük (79) ve Maksut Kazım Dikmen (60) yaralandı. Aracın içinde sıkışan sürücü Çörtük İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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