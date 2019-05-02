Samsun’da trafik kazası: 1 ölü
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.02 Mayıs 2019 Perşembe 00:24
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 32. kilometresi Irmaksırtı mevkisindemeydana geldi. Edilen bilgiye göre, Selçuk Yılmaz (22) idaresindeki 61 EE 276 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki arazideki metruk binaya çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Selçuk Yılmaz kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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