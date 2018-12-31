Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mümin Kılınç'ın (55) kullandığı 55 DB 347 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Toptepe mevkisinde, bir başka otomobile de çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kılınç, 112 acil servis ekipleri tarafından bir özel hastaneye kaldırıldı.

Mümin Kılınç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.