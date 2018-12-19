Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayarak, yolu karşısına geçmeye çalışan Erdoğan Arıkan'a (58) sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Arıkan'a, Tufan O.'nun kullandığı 55 AEN plakalı başka bir otomobil daha çarptı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Erdoğan Arıkan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.