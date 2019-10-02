Samsun'da "torbacı" operasyonu: 9 gözaltı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.02 Ekim 2019 Çarşamba 11:19
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda, 3,15 gram sentetik uyuşturucu, 217 kapsül sentetik ecza hapı, 1,05 gram esrar, 0,11 gram skunk ve 132 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
YORUM YAZ