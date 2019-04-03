Samsun'da "torbacı" operasyonu
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı03 Nisan 2019 Çarşamba 13:34
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
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