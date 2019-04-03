Samsun'da "torbacı" operasyonu Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.