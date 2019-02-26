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Samsun’da tersine göç

2018 yılında Samsun toplam 53 bin 228 kişi göç alırken, 48 bin 543 kişi göç verdi.

26 Şubat 2019 Salı 13:13
Samsun’da tersine göç

2018 yılında Samsun toplam 53 bin 228 kişi göç alırken, 48 bin 543 kişi göç verdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2018 nüfus sayımı sonuçlarından, “Samsun’un Göç Durumu” 2018 konusunda bir çalışma yaptı.



Samsun verdiği göçten daha fazla göç aldı


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2018 yılında Samsun toplam 53 bin 228 kişi göç alırken, 48 bin 543 kişi göç verdi. Bu durumda Samsun’un net göçü, 4 bin 685 kişi, net göç hızının ise binde 3,51 olduğu tespit edildi. Yani Samsun verdiği göçten 4 bin 685 kişi daha fazla göç aldı. Samsun net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında (binde 3,51) Eskişehir ile birlikte 46’ncı sırada yer aldı.



Samsun en çok İstanbul’dan göç aldı


Samsun’un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla; İstanbul (15 bin 794 kişi), Ankara (4 bin 232 kişi), Ordu (3 bin 117 kişi), Bursa (bin 983 kişi), Amasya (bin 670 kişi) oldu. En az göç aldığı iller ise sırasıyla Kilis (24 kişi), Tunceli (39 kişi), Karaman (45 kişi), Hakkari (55 kişi), Siirt (63 kişi) oldu.



Samsun en çok İstanbul’a göç verdi


Samsun’un en çok göç verdiği iller ise sırasıyla; İstanbul (8 bin 263 kişi), Ordu (4 bin 795 kişi), Ankara (3 bin 890 kişi), Trabzon (2 bin 821 kişi), Amasya (bin 686 kişi) oldu. En az göç verdiği iller ise sırasıyla Kilis(38 kişi), Tunceli (48 kişi), Karaman (51 kişi), Burdur(63 kişi), Uşak (65 kişi) oldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:13
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