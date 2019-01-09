Samsun'da terör örgütü El Kaide operasyonu
Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı09 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü El Kaide şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışma sonucu Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde belirlenen adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.
Operasyonda Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed A.B. gözaltına alındı.
Afganistan'da El Kaide terör örgütü içinde yer aldığı ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği öne sürülen zanlı, emniyete götürüldü.
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