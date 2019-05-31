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Samsun’da taşıt sayısı 354 bin 875 oldu

Samsun’da 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 622 adet (yüzde 0,18) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin 492 adet (yüzde 2,5) artarak 354 bin 875 adete ulaştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:09
Samsun’da taşıt sayısı 354 bin 875 oldu

Samsun’da 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 622 adet (yüzde 0,18) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin 492 adet (yüzde 2,5) artarak 354 bin 875 adete ulaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Samsun’da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bilgilendirme yaptı. Samsun’da 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 622 adet (yüzde 0,18) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin 492 adet (yüzde 2,5) artarak 354 bin 875 adede ulaştı.



En fazla otomobil bulunuyor


2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla Samsun’daki toplam 354 bin 875 motorlu kara taşıtının yüzde 48,5’i (172 bin 194 adet) otomobil, yüzde 3,8’i (13 bin 546 adet) minibüs, yüzde 0,4’ü (bin 513 adet) otobüs, yüzde 19,2’si (68 bin 3 adet) kamyonet, yüzde 2,8’i (10 bin 111 adet) kamyon, yüzde 10,4’ü (37 bin 57 adet) motosiklet, yüzde 0,2’si (615 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,6’sı (51 bin 836 adet) de traktörlerden oluşmakta.



En fazla otomobilin devri yapıldı


Samsun’da Nisan ayında 10 bin 288 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 66,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 19,1 ile kamyonet ve yüzde 5,6 ile traktör takip etti.



Samsun motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5 ’ine sahip


2019 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 8 bin 927 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta. Samsun toplam 354 bin 875 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5 ’ine sahip.



En yüksek artış motosiklette oldu


Samsun’da 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, motosiklet (yüzde 3,3), otomobil (yüzde 3) ve kamyonet (yüzde 2,6) şeklinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:09
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