0553 313 94 23

Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da bir kişinin, iş yerinin depo kısmında cesedi bulundu.

29 Mart 2019 Cuma 18:28
Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da bir kişinin, iş yerinin depo kısmında cesedi bulundu. Şahsın yaklaşık 1 veya 2 ay önce öldüğü tahmin ediliyor.


Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Yenimahalle Günsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi esnafı daha önce döşemeci olarak kullanılan iş yerindeki pencere camlarındaki sinekleri fark edince, uzun zamandır görmedikleri ve bazen burada kalan iş yeri sahibi Hidayet Er’i (60) merak ederek içeri girdi. Esnaflar, Hidayet Er iş yerinin üst katındaki ofis kısmında koltuk üzerinde ölü olarak buldu. Hidayet Er’in yaklaşık 1 veya 2 ay önce ölmüş olabileceği tahmin edilirken, yalnız yaşayan şahsın cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hidayet Er’in ölümü şüpheli bulundu ve cesedinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan UEFA müjdesi
    1. Galatasaray'dan UEFA müjdesi
    2. Türk uzmanlardan Pakistan'da kültür..
    3. Trafik kazasında ölen Cennet öğretmen..
    4. Samsun’da şüpheli ölüm
    5. Avrupa Karate Şampiyonası
    6. Milletvekili Aydın’dan, Kahta..
    7. Türkiye altyapı yatırımları için büyük..
    8. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Brexit..
    9. AK Parti'nin Çekmeköy mitingi
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cindoruk’a..
    11. Evde yemek projesi yüzleri güldürüyor
    12. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    13. Bu hafta borsa, altın ve avro..
    14. Suriye'de halk ayaklandı: Golan..
    15. AK Parti'nin Çekmeköy mitingi
    16. Öğrenciler, Huzurevini ziyaret ederek..
    17. Yeditepe Üniversitesi Gıda İşletme..
    18. 2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası
    19. Eskişehir’de seçim güvenliği
    20. Heniyye Katar Dışişleri Bakanı ile..
    21. "En büyük Kürt partisi AK Parti'dir"
    22. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    23. Aksu: “Cumhur İttifakı zafere ulaşacak”
    24. Piyasalarda gün sonu
    25. El öpme tepkisine el öpmeli cevap
    26. Borsa günü yükselişle tamamladı
    27. Fenerbahçe'nin Eljif Elmas için..
    28. KİT'lerdeki istihdam rakamları
    29. Arap Birliği dışişleri bakanları..
    30. Galatasaray, UEFA lisansı için gerekli..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!