Samsun’da su tankeri devrildi: 2 yaralı Samsun’da su tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun’da su tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevreyolu otogar karşısında saat 17.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Albayrak yönetimindeki 55 LR 244 plakalı belediyeye ait içi boş su tankeri yoldan çıkarak orta refüjdeki çam ağacına çarpıp yola doğru savrularak devrildi. Kazada araç sürücüsü İsmail Albayrak ile yanında bulunan Ali Çakan yaralandı.yaralılar 112 acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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