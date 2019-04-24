Samsun’da sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti Samsun’da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Samsun’da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.



Olay, Samsun’un Alaçam ilçesinin Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Hakkı Ak evlerindeki yatağında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın ölü olarak bulunduğu odada yoğun bir şekilde is kokusunun tespit edilmesi üzerine kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Hakkı Ak’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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