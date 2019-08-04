Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralandı.04 Ağustos 2019 Pazar 22:32
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Reşadiye Pazaryeri’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan Atakan B. ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atakan B. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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