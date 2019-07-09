Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Emrah A.(23) çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emrah A. tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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