Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.09 Temmuz 2019 Salı 08:56
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Emrah A.(23) çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emrah A. tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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