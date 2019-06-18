Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.18 Haziran 2019 Salı 20:02
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.K. sol ayağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan T.K. tedavi altına alındı. Yaralı şahıs kendisini tabancayla yaralayanı tanımadığını iddia etti. Polis, silahlı saldırıyı gencin amcası Z.K.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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