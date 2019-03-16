Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.Ç.(33), sol bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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