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Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

01 Şubat 2019 Cuma 16:56
Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde silahlı kavga sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkiyüz Evler Mahallesi İkiyüz Evler Camisi yanında Ali Y. (27) ile Uğur E. (27) ve Mesut Ş. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Ş, otomobilinden aldığı av tüfeğiyle ateş ederek Ali Y'yi ayağından yaraladı.

Saçmaların isabet ettiği Mesut Ş'nin arkadaşı Uğur E. de bacağından yaralandı.

Ağır yaralanan Ali Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ali Y, burada ameliyata alındı.

Uğur E. ise arkadaşı Mesut Ş. tarafından otomobiliyle Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, daha sonra hastaneden uzaklaşan Mesut Ş. ile tedavisinin ardından taburcu edilen Uğur E'yi gözaltına aldı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu av tüfeğini de dere kenarında buldu.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:56
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