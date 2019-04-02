Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokak'ta Tanju K. (33), tartıştığı Turgut Ş'nin (25) elindeki tespihi çekerek, kesmesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tanju K, tabancayla Turgut Ş'ye ateş ederek, bacaklarından yaraladı. 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgut Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalandı.



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