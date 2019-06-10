0553 313 94 23

Samsun’da silahla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
Samsun’da silahla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Necatibey İlkokulu yanında önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.K.(43) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.B.(45), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B., yaralı ile 30 yıldır mahalle arkadaşı olduklarını, kendisini tahrik edip elinde bıçak görünce önce havaya daha sonra yere doğru ateş ettiği belirterek amacının yaralamak olmadığını söyledi.


Samsun Adliyesine çıkarılan M.B., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizlispor’dan transfer müjdesi
    1. Denizlispor’dan transfer müjdesi
    2. Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanı..
    3. Aydın'da pamuk çalılarının toplandığı..
    4. Meclis Başkanı Şentop'tan İzlanda'ya..
    5. Yüksekova’da misket büyüklüğünden dolu..
    6. Tayvan'da Komintag liderlik yarışı..
    7. Eyyübiye Belediyesi’nin mayıs ayı..
    8. Fotoğraflarda ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’
    9. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    10. Yüzde çıkan sivilceler hangi..
    11. Sosyal medyadan hastalara hakarete..
    12. Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar çıkışı!
    13. Aras Edaş’ta bayram coşkusu
    14. "Sahanın içinde kalacağız"
    15. Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    16. Suç makinesine baskın
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Genç yaşında kaza kurbanı oldu
    19. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    20. Samsun’da silahla yaralamaya adli..
    21. Denizden çıkanlar herkesi hayrete..
    22. Yeşilyurt’tan yerli ve milli üretim..
    23. Milli Savunma Bakanı Akar Nahçıvan'da
    24. Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
    25. Kayıp yaşlı adam baygın halde bulundu
    26. Tartıştığı oğlunu silahla vurdu
    27. Korkutan rakam
    28. Evin bahçesine giren yılan yakalanarak..
    29. İsrail’den Filistinli kadın yazara 13..
    30. Toroslar Belediye Meclisi, Belediye..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"