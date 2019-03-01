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Samsun’da silah kaçakçılığına 2 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun merkezli silah kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanırken 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01 Mart 2019 Cuma 13:20
Samsun’da silah kaçakçılığına 2 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun merkezli silah kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanırken 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu Samsun il merkezi, Alaçam ilçesi ve Sinop’u kapsayan çalışmada 3 gün önce eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 12 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 38 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet 9 milimetre boş kovan, 3 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 12 adet fişek, 1 adet tek kırma tüfek namlusu, 1 adet çift kırma tüfek namlusu ele geçirildi.


Olayla ilgili E.K., Y.G., B.B. ve O.K., 3 gün önce gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 4 zanlı bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.G. ve B.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken O.K. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:20
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