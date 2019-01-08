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Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonu

Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

08 Ocak 2019 Salı 14:56
Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde kaçak silah ticareti yapıldığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce İlkadım, Tekkeköy, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 8 tabanca, 10 şarjör, 265 tabanca fişeği, fişek doldurma aparatı, muşta, bir miktar esrar ve 2 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:56
  1. 11 şüpheli
  2. gözaltı
  3. kaçak silah ticareti
  4. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
  5. Samsun

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