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Samsun’da sigara kaçakçılığından 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da sigara kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:37
Samsun’da sigara kaçakçılığından 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da sigara kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında tespit ettikleri 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 3 gün önce Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron sigara ve 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi ifadeleri alınıp savcının talimatıyla serbest bırakılırken, M.Ö., M.A.Y. ve H.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:37
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