Samsun’da seçim tedbirleri

Samsun Valiliği’nce, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarları İhtiyar Heyetleri Seçimlerinin, kanunlar çerçevesinde ve demokrasi içerisinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın görev alanlarındaki sandıkların güvenliği, görev alacak personel ve yasak olan konularla ilgili açıklama yaptı.

"Seçim günü olumsuz gelişen olaylara fırsat verilmeyecek"

Vatandaşların oylarını hür iradeleriyle serbestçe kullanmaları için gereken her türlü tedbirlerin alındığını belirten Vali Kaymak, “İl merkezi polis sorumluluk bölgesinde 146 binada bin 312 sandık kurulmuş olup, bu sandıklarda kayıtlı 431 bin 479 seçmen oy kullanacaktır. İl merkezinde sandıkların güvenliğinde görev yapmak üzere 560 polis memuru ile 111 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 671 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca il merkezinde hazır kuvvet olarak oluşturulan seçim günü olumsuz gelişen olaylara fırsat vermemek için Atakum ve İlkadım bölgesinde 2+2 grup, Canik ve Tekkeköy bölgesinde 1+1 grup olmak üzere, 100 polis memuru ile 191 çarşı ve mahalle bekçisi toplam 291 personel görevlendirilmiştir. İl merkezinde sandıkların güvenliği ile genel asayiş tedbirlerinde bin 647 polis memuru, 302 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam bin 949 personel görevlendirilmiştir” dedi.

2 bin 582 personel görev yapacak

Diğer ilçelerde polis sorumluluk bölgesinde 137 binada, 688 sandık kurulduğunu ve bu sandıklarda kayıtlı 210 bin 916 seçmenin oy kullanacağını aktaran Vali Kaymak, “Yine bu ilçelerimizde sandıkların güvenliğinde 394, genel asayiş ve hazır kuvvet tedbirlerinde 225 personel olmak üzere toplam 633 personel görevlendirilmiştir. Toplamda il geneli polis sorumluluk bölgesinde 283 binada sandıkların güvenliğinde görev yapmak üzere 954 polis memuru ile 111 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam bin 65 personel ve genel güvenlik tedbirleri ile birlikte toplam 2 bin 582 personel görev yapacaktır” diye konuştu.

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart tarihlerinde saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise bin 46 binada bin 492 sandık kurulduğunu ve bu sandıklarda kayıtlı 328 bin 584 seçmenin oy kullanacağını kaydeden Vali Kaymak, “Jandarma bölgesinde sandıkların güvenliğinde görev yapmak üzere 905 personel, hazır kıta/ihtiyat koordinasyon görevlisi olarak ise 348 personel görevlendirilmiş olup, sandık güvenliği ile ilgili genel asayiş tedbirlerinde toplam olarak bin 253 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 30-31 Mart tarihlerinde saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecektir” şeklinde konuştu.

Sabah saat 06.00’dan gece saat 00.00’e kadar alkollü içki satılmayacak ve servis edilmeyecek

Seçimlerin 31 Mart Pazar günü saat 08.00’de başlayıp 17.00’de sona ereceği bilgisini veren Vali Kaymak, “Seçim günü saat 06.00’dan saat 00.00’a kadar alkollü içki satılmayacak ve servis edilmeyecektir. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecektir. Kahvehane, kıraathane ve internet kafeler ise saat 08.00–17.00 arasında kapalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Seçim Harekat Merkezi oluşturuldu

Vali Kaymak ayrıca, seçimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere emniyet ve jandarma teşkilatlarının 24 saat görev yapacak olup, il merkezinde vali yardımcısı, ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında Seçim Harekat Merkezi’nin oluşturulduğu bilgisini de verdi.