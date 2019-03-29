0553 313 94 23

Samsun’da seçim tedbirleri

Samsun Valiliği’nce, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

29 Mart 2019 Cuma 15:57
Samsun’da seçim tedbirleri

Samsun Valiliği’nce, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.


Samsun Valisi Osman Kaymak, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarları İhtiyar Heyetleri Seçimlerinin, kanunlar çerçevesinde ve demokrasi içerisinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın görev alanlarındaki sandıkların güvenliği, görev alacak personel ve yasak olan konularla ilgili açıklama yaptı.



"Seçim günü olumsuz gelişen olaylara fırsat verilmeyecek"


Vatandaşların oylarını hür iradeleriyle serbestçe kullanmaları için gereken her türlü tedbirlerin alındığını belirten Vali Kaymak, “İl merkezi polis sorumluluk bölgesinde 146 binada bin 312 sandık kurulmuş olup, bu sandıklarda kayıtlı 431 bin 479 seçmen oy kullanacaktır. İl merkezinde sandıkların güvenliğinde görev yapmak üzere 560 polis memuru ile 111 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 671 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca il merkezinde hazır kuvvet olarak oluşturulan seçim günü olumsuz gelişen olaylara fırsat vermemek için Atakum ve İlkadım bölgesinde 2+2 grup, Canik ve Tekkeköy bölgesinde 1+1 grup olmak üzere, 100 polis memuru ile 191 çarşı ve mahalle bekçisi toplam 291 personel görevlendirilmiştir. İl merkezinde sandıkların güvenliği ile genel asayiş tedbirlerinde bin 647 polis memuru, 302 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam bin 949 personel görevlendirilmiştir” dedi.



2 bin 582 personel görev yapacak


Diğer ilçelerde polis sorumluluk bölgesinde 137 binada, 688 sandık kurulduğunu ve bu sandıklarda kayıtlı 210 bin 916 seçmenin oy kullanacağını aktaran Vali Kaymak, “Yine bu ilçelerimizde sandıkların güvenliğinde 394, genel asayiş ve hazır kuvvet tedbirlerinde 225 personel olmak üzere toplam 633 personel görevlendirilmiştir. Toplamda il geneli polis sorumluluk bölgesinde 283 binada sandıkların güvenliğinde görev yapmak üzere 954 polis memuru ile 111 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam bin 65 personel ve genel güvenlik tedbirleri ile birlikte toplam 2 bin 582 personel görev yapacaktır” diye konuştu.



İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart tarihlerinde saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek


İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise bin 46 binada bin 492 sandık kurulduğunu ve bu sandıklarda kayıtlı 328 bin 584 seçmenin oy kullanacağını kaydeden Vali Kaymak, “Jandarma bölgesinde sandıkların güvenliğinde görev yapmak üzere 905 personel, hazır kıta/ihtiyat koordinasyon görevlisi olarak ise 348 personel görevlendirilmiş olup, sandık güvenliği ile ilgili genel asayiş tedbirlerinde toplam olarak bin 253 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 30-31 Mart tarihlerinde saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecektir” şeklinde konuştu.



Sabah saat 06.00’dan gece saat 00.00’e kadar alkollü içki satılmayacak ve servis edilmeyecek


Seçimlerin 31 Mart Pazar günü saat 08.00’de başlayıp 17.00’de sona ereceği bilgisini veren Vali Kaymak, “Seçim günü saat 06.00’dan saat 00.00’a kadar alkollü içki satılmayacak ve servis edilmeyecektir. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecektir. Kahvehane, kıraathane ve internet kafeler ise saat 08.00–17.00 arasında kapalı olacaktır” ifadelerini kullandı.



Seçim Harekat Merkezi oluşturuldu


Vali Kaymak ayrıca, seçimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere emniyet ve jandarma teşkilatlarının 24 saat görev yapacak olup, il merkezinde vali yardımcısı, ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında Seçim Harekat Merkezi’nin oluşturulduğu bilgisini de verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet İttifakı Manisa mitingi
    1. Millet İttifakı Manisa mitingi
    2. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
    3. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    4. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    5. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    7. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    8. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    9. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    10. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    11. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    12. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    13. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    14. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    15. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    17. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    18. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    19. Marmara’da poyraz fırtınası
    20. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    21. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    22. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    23. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    24. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    25. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    26. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    27. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    28. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    29. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    30. Mermer blokları altında kalan işçi..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!