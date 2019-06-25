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Samsun’da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da parkta teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

25 Haziran 2019 Salı 20:38
Samsun’da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da parkta teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde bulunan Anneler Parkı’nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.’nin silahlı saldırısına uğrayan M.T.(24) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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