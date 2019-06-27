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Samsun’da otomobil geri geri gelen araca çarptı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin yol ayrımını kaçırıp geri geri gelen kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:23
Samsun’da otomobil geri geri gelen araca çarptı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin yol ayrımını kaçırıp geri geri gelen kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Anadolu Bulvarı otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Demir idaresindeki 34 ACB 351 plakalı otomobil, yol ayrımını kaçırıp geri geri gelmek isteyen Mehmet Figan’ın kullandığı 34 SV 7351 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Figan ile Nurgül Akbay ve Tuba Demir yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurgül Akbay’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:23
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