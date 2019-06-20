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Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü

Kazada, Ladik ilçesi Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir yaşamını yitirdi

20 Haziran 2019 Perşembe 10:41
Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ladik Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir öldü.

Ladik ilçesi Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir (53) yönetimindeki 05 FH 818 plakalı otomobil, Kavak ilçesi Mahmutlu sapağı mevkisinde bariyerlere çarpıp sürüklendikten sonra su kanalına devrildi.

Kazada Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Demir'in cenazesi, Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:41
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