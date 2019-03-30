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Samsun’da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Samsun’da bir otomobilin dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:51
Samsun’da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Samsun’da bir otomobilin dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 07.30 sıralarında Samsun’un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kudu’nun kullandığı 55 EF 516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan Yılanlıdere’ye uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hasan, kardeşi Semra ve kuzeni Kerem Kudu yaralandı. Yaralılardan 1’inin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları alarak eğitim ve araştırma hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:51
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