Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Samsun’da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 37. kilometresi Ambar Köprü mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Neşet Yavuzyılmaz (76) idaresindeki 06 BE 472 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Neşet Yavuzyılmaz ile Yaşar Sağlam (64) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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