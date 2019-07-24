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Samsun’da otobüslerde “kara kutu” dönemi başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplam 110 otobüste "Araç Telemetrisi (kara kutu)" sistemine geçileceğini açıkladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:55
Samsun’da otobüslerde “kara kutu” dönemi başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplam 110 otobüste "Araç Telemetrisi (kara kutu)" sistemine geçileceğini açıkladı.


Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SAMULAŞ’ın başlattığı ’Akademi Eğitimleri’nin sonuncusunda otobüs işletmesine yönelik ’tasarruflu, güvenli, konforlu yolculuk’ temaları işleniyor. Otobüs işletmesine yönelik gerçekleştirilen son eğitimde özellikle araçlarda tasarruf ve güvenliğe dikkat çekildi. SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Otobüslerimizde, uçaklarda kullanılan kara kutu teknolojisinin tekerlekli araçlar için tasarlanmış hali sayılabilecek ’Telemetri Sistemi’ne geçiyoruz" dedi.


SAMULAŞ Genel Merkezi Akademi Salonunda otobüs işletmesine yönelik verilen ve 2 bölüm halinde gerçekleştirilen eğitimde araç bazlı ve sürücü bazlı raporlar değerlendirildi. Otobüs işletme müdürü ve yardımcıları, otobüs bakım formen ve teknisyenleri, otobüs işletme amiri, garaj işletme amiri, otobüs vardiya amirleri, trafik kontrol merkezinde görevli kontrolörler ve çağrı merkezi operatörlerinin katıldığı eğitimlerde tasarruflu, güvenli, konforlu yolculuk temaların işlendi ve önemine vurgu yapıldı.


Eğitimlerin 2’nci bölümünü yardımcıları ile birlikte izleyen SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Yolcu kalite ve konforunu artırabilmeye yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Kontrol Merkezi tarafından sürekli takibi yapılan hız ihlali, hat ihlali ve gereksiz gaz basımı gibi konularda sürücülerimiz eğitilmekte ve böylece yolcularımıza daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Bu eğitimlerimiz sayesinde personelimize çok daha fazla tasarruf bilinci aşılanacak. Araçlarda akaryakıt, bakım onarım, yedek parça tasarrufunun yanı sıra zamandan da tasarruf sağlanacak” diye konuştu.



110 otobüse kara kutu gelecek


SAMULAŞ olarak toplam 110 otobüste ’Araç Telemetrisi’ denilen sisteme geçtiklerini açıklayan Genel Müdür Tamgacı, şunları söyledi:


"Bu sisteme, uçaklarda kullanılan kara kutu teknolojisinin otobüsler için tasarlanmış hali diyebiliriz. Bu kara kutular, seyir halindeyken sürücülerin ve araçların bulunduğu tüm koşulları kaydedecek. Elektronik haberleşme ağı sayesinde araçlarımızdaki, araç hızı, yakıt ve yağ basıncı, tüm arıza durumları, rota, hat, mesafe gibi bilgilere uzaktan erişebileceğiz. Anlık bilgiler tek bir merkezden takip edilecek, herhangi bir olumsuz durumda gerektiğinde müdahale edilebilecek. Sürücülerimiz artık araçlarını daha emniyetli, güvenli ve ekonomik kullanacak. Sürücülerin kural dışı araç kullanımları, ani hızlanma ve yavaşlama, hız limitini aşma gibi durumlarda ikaz edilecekleri bir sistem oluşturuyoruz. Bu da doğal olarak olası kazaların önlemede büyük rol oynayacak. Tasarruf yöntemiyle sağlayacağımız her kuruş katkının öncelikle şirketimize, sonra şehrimize, en sonunda da ülke ekonomisine katkı sağlayacağına olan inançla hareket etmeye devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:55
  1. doğa

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