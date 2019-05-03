0553 313 94 23

Samsun’da organize suç örgütüne yönelik operasyona 9 tutuklama

Samsun merkezli İstanbul ve Antalya illerini de kapsayan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 20:02
Samsun’da organize suç örgütüne yönelik operasyona 9 tutuklama

Samsun merkezli İstanbul ve Antalya illerini de kapsayan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp A. liderliğinde olduğu iddia edilen organize suç örgütünün "nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksul kılmak, yasa dışı bahis oynatmak, uyuşturucu madde ticareti ve temin etmek" suçlarını işlediklerini tespit ederken suç örgütüne Samsun’un İlkadım ve Bafra ilçeleri ile İstanbul ve Antalya illerinde 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 19 adrese 210 polisin yer aldığı 30 ayrı ekiple operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri Eyüp A.’nın da yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet pala, değişik çaplarda 58 adet tabanca mermisi, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senetler ele geçirildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan 3 şahıs, savcının talimatı doğrultusundan serbest bırakılırken, suç örgütü lideri Eyüp A.’nın da aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 1 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Eyüp A., SelçukE., Uğur E., Sönmez V., Ercan G., Alparslan P., Ekrem S., Şuayip D. ve Erkan C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildiler. 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 20:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'daki skandalın arkasında...
    1. NATO'daki skandalın arkasında...
    2. Kaymakam Güney: "Ünye’ye yeni bir..
    3. Türkiye insanlığın umudu oldu
    4. Azad Cammu Keşmir Başkanı Han'dan..
    5. "Bizim millet varlığımız geniş bir..
    6. GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç..
    7. Gaziantep'ten nisan ayında rekor ihracat
    8. Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisini..
    9. Hugo Vieria Sivas’a döndü
    10. Atiker Konyaspor, Alanyaspor..
    11. Güney Afrika'daki seçimlerde 48 siyasi..
    12. Putin ve Trump'tan önemli görüşme
    13. Balıkesir’de Türkçülük Günü Kutlandı
    14. “Sokak” operasyonlarında 20 kilo..
    15. Galatasaray’dan: "Duyulmuyor sesiniz"
    16. Deyrizor’da koalisyon güçleri ile..
    17. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    18. Mevlana'nın torunu isyan etti: Bu bizi..
    19. Numan Kurtulmuş: “Yeni bir para..
    20. 2019 fitre miktarı ne kadar? Diyanet..
    21. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2..
    22. Cenaze dönüşü feci kaza: 7 ölü, 30..
    23. Yüksekova’da tır ile otomobil..
    24. Lise öğrencilerine ’Aile içi iletişim..
    25. Malazgirt’te yeni açılan kasapta..
    26. Evanescence, İstanbul'da sahne alacak
    27. Aracını yayaların üzerine süren..
    28. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2..
    29. Motosiklet sürücüsü 3 saat arayla iki..
    30. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu: 2..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu