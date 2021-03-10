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Korona Virüs Samsun’da mutasyon virüs mü var? Mutasyon virüs Samsun’da nerede var?
Korona Virüs

Samsun’da mutasyon virüs mü var? Mutasyon virüs Samsun’da nerede var?

Samsun korona vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haftalık korona vaka sayılarını gösteren haritaya bakıldığında Karadeniz illerinden Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin liste başında yer almakta. Samsun’da bir türlü düşmeyan korona vaka sayıları endişe verirken, Samsun’da korona vakalarının neden arttığı da belli oldu. Peki Samsun’da korona vaka sayıları neden artıyor? Samsun’da mutasyon virüs mü var? Mutasyon virüs Samsun’da nerede?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 14:23:00 - 2021-03-10 14:27:28
Samsun’da mutasyon virüs mü var? Mutasyon virüs Samsun’da nerede var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, “Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.” dedi. Peki Samsun’da neden korona vaka sayıları düşmüyor?

Samsun’da mutasyon virüs mü var?

'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da artan koronavirüs vakaları, ildeki genel durum ve vaka dağılımı hakkında bilgi verdi. Oruç, alınan tüm önlemlere, kamu kurumları ve belediyeler tarafından sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarında artışın devam ettiğini belirterek, vatandaşları uyardı. Herkesin kuralla uyması gerektiğini belirten Oruç, “Vaka sayılarımızdaki artışın kaynağı ise maalesef pandeminin ilk gününden bugüne hiç değişmiyor. Virüs hala, akraba, eş dost misafirlikleri, cenaze ve taziye ziyaretleriyle, sevdiklerimiz arasında yayılmaya devam ediyor. Haftalardır dışarı çıkmadık, bir cumartesi de dışarıda olalım, güneşi görelim ne olacak ki diyerek, fark etmeden aldığımız virüsü, evlerimize taşıyoruz.

İlimizdeki verileri değerlendirdiğimizde özellikle 20 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, ilçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık. Bu tablo bize neredeyse hiç belirti vermeden, kendini gizleyen mutasyon virüsün, il içinde kendine yer edindiğini, aile ve akraba arasında ne kadar hızlı bir yayılım gösterdiğini; virüsün tuzağına düşmeyelim, ona tekrar fırsat vermeyelim derken, virüsün tuzağına yeniden nasıl düştüğümüzü gösteriyor” diye konuştu.

samsun korona vakası

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

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