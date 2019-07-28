Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi öldü. Alınan bilgiye göre, merkez Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Hasan Dinler (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşağa geldiği sırada virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Dinler ile yanındaki Yavuz Gül (23) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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