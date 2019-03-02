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Samsun’da motorlu kara taşıtı sayısı 353 bin 227 oldu

Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 920 adet, bir önceki yılın aynı ayma göre ise 11 bin 218 adet artarak 353 bin 227 adete ulaştı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:40
Samsun’da motorlu kara taşıtı sayısı 353 bin 227 oldu

Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 920 adet, bir önceki yılın aynı ayma göre ise 11 bin 218 adet artarak 353 bin 227 adete ulaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ocak ayı Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Samsun’da Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bilgilendirme yaptı.



Motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 11 bin adet arttı


Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 920 adet (yüzde 0,3) bir önceki yılın aynı ayma göre 11 bin 218 adet (yüzde 3,3) artarak 353 bin 227 adete ulaştı.



Samsun’da 171 bin otomobil var


2019 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla Samsun’daki toplam 353 bin 227 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,4’ü (171 bin 134 adet) otomobil, yüzde 3,8’i (13 bin 547 adet) minibüs, yüzde 0,4’ü (bin 526 adet) otobüs, yüzde 19,2’si (67 bin 810 adet) kamyonet, yüzde 2,9’u (10 bin 104 adet) kamyon, yüzde 10,4’ü (36 bin 785 adet) motosiklet, yüzde 0,2’si (607 adet), özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,6’ sı (51 bin 514 adet) de traktörlerden oluştu.



En fazla otomobilin devri yapıldı


Samsun’da Ocak ayında 8 bin 170 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 63,9 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 20,6 ile kamyonet ve yüzde 6 ile traktör takip etti.



En yüksek artış otomobilde


Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu araç taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; otomobil (yüzde 4,1), kamyonet (yüzde 3,7) ve motosiklet (yüzde 3,5) şeklinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:40
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