Samsun’da Mirac Kandili idrak edildi Samsun’da Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Samsun’da Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Hazreti Muhammed’in Allahü Teala’nın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla camilerde Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Mirac Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı. Vatandaşlar camilere akın ederek bu mübarek geceyi idrak etti. Camilerde Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid kasideleri okundu. Gecenin sonunda vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti. Camiye gelen vatandaşlara ise İlkadım Belediyesi’nce lokma tatlısı ikram edildi.

Büyük Cami’deki mevlit programına Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.