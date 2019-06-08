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Samsun’da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı

İstanbul’dan Trabzon’a giden panelvan minibüsün Samsun’da tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
Samsun’da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı

İstanbul’dan Trabzon’a giden panelvan minibüsün Samsun’da tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 20. kilometresinde saat 08.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Trabzon’a giden Mümin Meral (35) idaresindeki 61 AP 437 plakalı panelvan minibüs önünde seyir eden Hayrullah Akyel yönetimindeki 55 HH 233 çekici, 55 ABZ 051 dorse plakalı mıcır yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Mümin Meral ile Sabri Serdar (59), Sevgi Söğüt (28) ve Yunus Karagöz (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Tır sürücüsü Hayrullah Akyel, aracıyla seyir halindeyken büyük bir patlama sesi duyduğunu, aracının lastiğinin patladığını zannettiğini, araçtan inip baktığında minibüsün arkadan kendi aracına çarptığını gördüğünü söyledi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
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