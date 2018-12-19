THY- Euroleague
0553 313 94 23

Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

Kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si çocuk 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:00
Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2'si çocuk 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, 24 Kasım'da Kale Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giden 2'si çocuk 4 kişi, alyans almak için çalışan ile görüşmeye başladı.

Kuyumcu çalışanı ile 2 yetişkinin masada bulunan alyansları incelediği sırada çocuklardan birisi bir alyansı alarak cebine koydu.

Bu kişilerin ayrılmasının ardından bir alyansın eksik olduğunu fark eden iş yeri sahipleri, durumu polise bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, iş yerine gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yetişkin şüphelilerin İbrahim A. ve Gülşah B. olduğunu belirleyen ekipler, yakalanmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

İş yeri çalışanı Gülhan Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki çocuklu bir aileye alyans gösterdiğini söyledi.

Ailedeki erkeğin kendisine soru sorduğunu belirten Baştürk, "Kadın da bu arada soru sordu. Çocuklar ise arkada fark ettirmeden alyansı almışlar. Bu işe çocukları alet etmeleri bizi üzüyor. Alyansın gitmesi önemli değil, çocukların alet edilmesi daha çok üzüyor." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:00
  1. alyans
  2. çocuk
  3. hırsız
  4. kuyumcu
  5. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahil Güvenlik Komutanının oyu "Gazze'de Türk bayrağı"na
    1. Sahil Güvenlik Komutanının oyu..
    2. S.Arabistan savaş uçakları saldırı..
    3. Sanal polis 7/24 görev başında
    4. Öksürük boğmaca belirtisi
    5. Darıca Gençlerbirliği tur için sahaya..
    6. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
    7. Netanyahu'dan BM'ye "Hizbullah'ı..
    8. Dünyanın en pahalı kaleminin fiyatı..
    9. Silah fabrikasından ASELSAN'a sevkiyat!
    10. Genelkurmay çatı davası
    11. Beşiktaş Müftüsü son yolculuğuna..
    12. Antalyaspor'da Darıca Gençlerbirliği..
    13. İtalyan efsanesi Burak Yılmaz'ı istedi
    14. Çocuklara ağaca çıkmayı öğretirken..
    15. Otobüs ve metroda kredi kartı dönemi
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Sosyal medya paylaşımı üzerine koruma..
    18. Kriz sona erdi! AB ile anlaşıldı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların..
    20. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer..
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    380 sene sonra bir ilk! 4'üncü Murat'tan sonra ilk kez Erdoğan gördü
    380 sene sonra bir ilk! 4'üncü Murat'tan sonra ilk kez Erdoğan gördü
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme