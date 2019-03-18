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Samsun’da konut satışları

Samsun’da, 2019 yılı Şubat ayı itibariyle toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı ve bir önceki aya göre yüzde 9,6 oranında artarak bin 538 adet oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:32
Samsun’da konut satışları

Samsun’da, 2019 yılı Şubat ayı itibariyle toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı ve bir önceki aya göre yüzde 9,6 oranında artarak bin 538 adet oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Şubat ayı konut satış istatistikleri hakkında bilgi verdi.



2019 yılı Şubat ayında bin 538 konut satıldı


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Şubat ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı ve bir önceki aya göre yüzde 9,6 oranında artarak bin 538 adet oldu. Samsun, bin 538 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut salışlarından yüzde 2’lik pay alarak 16. sırada yer aldı.



İpotekli konut satış sayışı 151 adet oldu


2019 yılı Şubat ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 9,8’i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 48’inci sırada yer aldı. Samsun’da 2019 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayma göre ipotekli satılan konut sayışı yüzde 68,9 oranında azaldı.



Diğer satış türleri sonucunda bin 387 konut el değiştirdi.


Samsun’da 2019 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayma göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 6,2 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları içindeki diğer konut payı (yüzde 90,2) sıralamasına göre 34’üncü sırada yer aldı.



Satılan konutların 800 adedi ilk defa satıldı


Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 52 iken, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti. Samsun’da 2019 Ocak-Şubat döneminde yabancılara 142 adet konut satışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:32
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