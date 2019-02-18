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Samsun’da konut satışı azaldı

Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı itibariyle toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 ve bir önceki aya göre yüzde 46 oranında azalarak bin 403 adet oldu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
Samsun’da konut satışı azaldı

Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı itibariyle toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 ve bir önceki aya göre yüzde 46 oranında azalarak bin 403 adet oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ocak ayı konut satışı istatistiklerinden “Samsun konut satışı" konusunda bilgilendirme yaptı.



Ocak ayında bin 403 konut satıldı


2019 yılı Ocak ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 ve bir önceki aya göre yüzde 46 oranında azalarak bin 403 adet oldu. Samsun bin 403 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,9’luk pay alarak 15’inci sırada yer aldı.



Ocak ayında ipotekli konut satışı sayısı 132 adet


2019 yılı Ocak ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 9,4’ü ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 34’üncü sırada yer aldı. Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 75 oranında azaldı.



Ocak ayında diğer satış türleri sonucunda bin 271 konut el değiştirdi


Samsun’da 2019 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 1,7 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları İçindeki diğer konul satışı payı (yüzde 90,6) sıralamasına göre 48’inci sırada yer aldı.



Ocak ayında satılan konutların 683 adedi İlk defa satıldı.


Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 48,7 iken, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 51,3 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
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