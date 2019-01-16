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Samsun'da kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yapan ve kendisinden haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'un bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:43
Samsun'da kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yapan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'dan haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hojayev (20), 2 gün önce Vezirköprü ilçesine giderek Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yapmak için çadır kurdu.

Yakınları, üniversiteli gence ulaşamayınca kanyonda tekne sahibi olan Muhittin Çataloğlu'na ulaştı.

Hojayev'in kamp yaptığı alana giden Çataloğlu, burada gencin çadırını, çantasını ve montunu buldu ancak kendisine ulaşamadı.

Çataloğlu, bunun üzerine jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri, yaptıkları aramada Hojayev'i bulamadı.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Şubesi ekipleri, üniversiteli gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Çalışmalar, canlı ve ceset arama köpekleriyle sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:43
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