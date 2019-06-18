Samsun'da kan donduran olay... Ailesini indirdi, ölüme sürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında, Bafra'ya bağlı Boğazkata Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Osman T., annesini ve 3 çocuğunu indirdiği 55 EU 058 plakalı otomobilini Derbent Barajı'na sürdü. Osman T.'nin araçtan indirdiği ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmasına, dalgıç polisler de katıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi ile 3 çocuğunu otomobilden indirdikten sonra aracını Derbent Barajı'na süren Osman T.'nin (44) cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, psikolojik tedavi gören Osman T.'nin bulunması için arama ve kurtarma çalışması başlattı. Dalgıç polisler, baraj gölünde yaklaşık 40 metre derinlikte otomobil ve içerisinde Osman T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, tarafından kıyıya çıkarılan Osman T.'nin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.