Samsun’da kamyonet takla attı: 8 yaralı Samsun’da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun’da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde gece saat 00.05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 LK 978 plakalı kamyonet seyir halindeyken takla attı. Kazada kamyonetin içinde ve arka kasasında bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralanan Rıfatcan E., Ömercan K., Abdulkadir Y., Muhammet Ö., Sergen H., Serkan D., Seyyit C. ve Ahmet Rıdvan Ö., ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel 2 ayrı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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