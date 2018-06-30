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Kamyonet şarampole yuvarlandı, yaralanan sürücü kaçtı

Korkulukları kırıp yoldan şarampole yuvarlanarak ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı ancak kayıplara karıştı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:31
Kamyonet şarampole yuvarlandı, yaralanan sürücü kaçtı

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Aşıklar Sokak’ta gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz sürücü hurda yüklü 55 GL 674 plakalı kamyonetle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarındaki korkulukları parçalayarak şarampole yuvarlanan kamyonet, ters döndü.

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Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kamyonetin altında ve etrafında yaralı aradı. Vatandaşlar kamyonetten bir yaralının panik içinde kaza yerinden kaçtığını söyledi. Aracın yanında sürücüye ait olduğu düşünülen kanlı atlet bulundu.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:31
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