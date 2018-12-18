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Samsun'da inşaattan düşen 2 işçiden biri öldü

18 Aralık 2018 Salı 11:47
Samsun'da inşaattan düşen 2 işçiden biri öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, biri yaralandı.

Yenimahalle Mahallesi'nde 17 katlı bir inşaatın en üst katında dış cephe yalıtımı yapan Yakup Göller ile Şener Yıldırım'ın bulunduğu platformun halatı koptu.

Platformla zemine düşen işçilerden Göller, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yıldırım ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:47
  1. Atakum
  2. inşaat
  3. inşaattan düşme

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  • Levent Levent 13 dk önce
    Yani pyd yi destekleyen and onlsrı ortadamı bırakacak şimdi . Ben bu işten bişey anlamadım. Sıgınak siperleri dagı taşımı bombalayacak tsk . Yoksa bu örgütümü bitirmeye gidiyor . Çok saçma ben geliyorum ötekiside dur sen ben biraz düşüneyim . Yerleşeyim . Sonra bir çayımı içersinmi .

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