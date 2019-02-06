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Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan kalıp ustası Yılmaz Uzun (46), dengesini kaybederek 5. kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü.

Uzun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Uzun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
  1. Atakum
  2. Düşme
  3. Samsun

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