Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düşen işçi, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan kalıp ustası Yılmaz Uzun (46), dengesini kaybederek 5. kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü. Uzun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Uzun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.