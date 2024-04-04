Samsun'da imece usulü iftar

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Tütüncüler Mahallesi’nde imece usulü iftar yemeği programı düzenlendi.

Tütüncüler Mahallesi Camii İmam Hatibi Halil Töre’nin girişimi, Tütüncüler Mahallesi Camii Derneği, mahallenin ve hayırseverlerin katkılarıyla ilki düzenlenen imece usulü iftar yemeği programı Bafra Büyük Cami Kur’an Kursu öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve ilahileriyle başladı. Okunan duanın ardından akşam ezanının okunması ile oruçlar huşu içinde açıldı. Akşam namazının kılınması ile birlikte program sona erdi.

Tütüncüler Mahallesi Camii İmam Hatibi Halil Töre yaptığı açıklamada, “Ramazan demek, birlik, beraberlik, paylaşma ve kavuşma demektir. Ramazan bereketini, bu güzellikleri iftar soframızla beraber bir arada olmak istedik. Allah tutuğunuz ve tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Tütüncüler Mahallesi Camii Derneği, mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla ilki düzenlenen imece usulü iftar yemeği programımızı inşallah geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.