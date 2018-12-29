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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:09
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mustafa Toprak (50) idaresindeki 55 RE 299 plakalı otomobil, Allı Mahallesi'nde Yahya Temiz'in (44) kullandığı 55 FK 791 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Temiz'in kullandığı otomobil devrildi.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan Sebahattin Temiz, Yusuf (70), Ayşenur (8), Emine (46) ve Ayşe Toprak (75) yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Toprak, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:09
  1. Samsun
  2. trafik kazası
  3. Yaralamalı Kaza

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