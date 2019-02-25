0553 313 94 23

Samsun’da ‘Herkes İçin Sağlık’ diyeli 10 yıl oldu

VM Medical Park Samsun Hastanesi kuruluşunun 10.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
Samsun’da ‘Herkes İçin Sağlık’ diyeli 10 yıl oldu

VM Medical Park Samsun Hastanesi kuruluşunun 10. yılını kutladı. Yöneticilerin ve çalışanların katıldığı organizasyonda, hastanede 10. yılını dolduran çalışanlara plaket verildi.


Herkes İçin Sağlık sloganıyla 10 yıl önce ilk kez kapılarını açan VM Medical Park Samsun Hastanesi, 10. yaşını tüm hastane çalışanlarının katılımıyla coşkuyla kutladı. MLP Care Starateji ve Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Dirican ve VM Medical Park Samsun Hastanesine emekleriyle büyük katkıları olan çalışanlarının katıldığı organizasyonda, 10. yılını dolduranlara plaket verildi.



“Arkamızda çeyrek asırlık tecrübe var”


MLP Care Strateji ve Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş yaptığı konuşmada, “Büyük bir emek ve inançla kurduğumuz VM Medical Park Samsun Hastanemizin 10. yılını kutluyor olmaktan son derece gururluyuz. Hastanemizin sürdürülebilir büyümesinin temelinde grubumuzun çeyrek asırlık tecrübesi, kurumsal değerlerimiz ve en kaliteli, en güvenilir sağlık hizmeti sunmayı esas alan ilkelerimiz yatmaktadır. Aidiyeti yüksek ve tecrübeli çalışanlarımızla başarılarımızın katlanarak artacağını düşünüyorum. VM Medical Park Samsun ailesine güvenimiz sonsuz” dedi.



“İlk günkü heyecanı şimdi de yaşıyoruz”


VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan da, “Bugün kuruluşumuzun 10. yılını, bize olan inancı ve güveniyle gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan yol arkadaşlarımın gözlerindeki ilk günkü heyecanı görerek kutlamak çok gurur verici. VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak global vizyonumuzu yerel değerlerimizle yaşatıp, Türkiye’nin en güçlü ve köklü sağlık kuruluşlarından biri olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda da yine birçok ilke imza atarak ilerleyen bir sağlık kuruluşu olacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu
    1. BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu
    2. Özhaseki'den TEMAD'a ziyaret
    3. Kırklareli yarın okullar tatil mi |..
    4. Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar..
    5. Rehber köpeklere yönelik farkındalık..
    6. Hocalı Katliamı'nın 27. yılı
    7. Diktatör Esed rejimi İdlib'i vurdu!..
    8. Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay..
    9. AK Parti'nin Tokat mitingi
    10. Erdoğan'dan adrese teslim yeni parti..
    11. Kaçarken çamura saplanan hırsızlık..
    12. Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri..
    13. New York borsası yükselişle açıldı
    14. "Örtülü değildir, bu ittifak artık..
    15. Çinli turizmciler tava ciğere hayran..
    16. Çanakkale'de yarın 26 Şubat Salı..
    17. Çok sert açıklama: Sularımıza biraz..
    18. "Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla..
    19. Ali Koç: Allah'ın izniyle kazanacağız
    20. Hakem Özge Kanbay hayatını kaybetti
    21. Katarlı öğrencilerden Mısır'daki..
    22. Samsun’da ‘Herkes İçin Sağlık’ diyeli..
    23. Çobanoğlu, ‘Gelenekten Geleceğe’..
    24. İstanbul’da kaybolan genç kızdan 4..
    25. Muğlalı yazara ‘Vedat Günyol Deneme..
    26. Kapalıçarşı'da altın
    27. İmamoğlu: “Şişli’nin gördüğü en güzel..
    28. Sabahattin Ali, doğduğu yer..
    29. Sucuk fabrikasında korkutan yangın
    30. "Şimdi sıra Beşiktaş'ta"
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler