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Samsun’da gece yarısı silahlı kavga: 1 ölü

Samsun’da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:28
Samsun’da gece yarısı silahlı kavga: 1 ölü

Samsun’da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.


Olay, Atakum ilçesinin İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Uğur Altuntaş (35) kafasından vurularak ağır yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur Altuntaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Hüseyin G.’yi (49) kendisine ait içkili restoranda suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.


Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:28
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