Samsun'da gasp suçundan aranan şahıs yakalandı

Samsun’da şantaj ve tehditle bir kişinin 15 bin lira parasının alınması olayıyla ilgili firarda olan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mimar S.E. ve P.E.’den tehdit ve şantaj yoluyla banka hesaplarına 15 bin lira para yatırtan şüpheliler bu parayı da hesaplarından çekmişti. Bunun üzerine S.E. ise polise şikayette bulunmuştu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.K. (22) ve Y.K. (31) adlı kadınlarla A.A.K. (22) ve S.Ç.’yi (40) yakalayarak gözaltına almıştı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2’si kadın 3 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili firarda olan C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklandı.